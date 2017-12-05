Мобильный офис для корпоративных клиентов от Банка Республика

Банк Республика запускает новое мобильное приложение для юридических лиц и частных предпринимателей - Mobil Ofis.

Отныне юридические лица, обслуживаемые Банком Республика, могут контролировать свои счета, не приходя в банк, посредством данного мобильного приложения.

Приложение включает в себя такие возможности, как просмотр и выписка с текущих и кредитных счетов, депозитов и бизнес-карт. Функция push-уведомлений поможет не упустить информацию о важных операциях, когда приложение находится в фоновом режиме.

Одно из важных приемуществ приложения - это возможность привязки сразу нескольких юридических лиц к одному приложению.

Также в программе реализован сервис работы с бизнес-картами для частных предприниматалей, что создаст удобный доступ к средствам, не отрываясь от важных дел.

«Принимая во внимание потребности наших корпоративных клиентов, мы разработали первую версию Mobil Ofis, которая сегодня является больше информативной. В скором времени программа получит ряд обновлений, которые создадут атмосферу работы в реальном офисе, без необходимости приходить в банк», – комментирует заместитель председателя правления Эльнур Гасанов.

Кроме того, уже к концу этого года банк планирует представить полностью обновленный интернет-банкинг для корпоративных клиентов, и он уже получил свое имя İnternet Ofis.

Напомним, что аналогичное приложение для физических лиц Mobil Şöbə за короткое время завоевало популярность среди клиентов банка и насчитывает более 5 тысяч пользователей.

Подключить данное приложение можно в любом филиале или отделении Банка Республика. Для подробной информации необходимо позвонить на короткий номер 144.

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