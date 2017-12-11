Мобильный ASAN xidmət окажет услуги в городе Товуз

Мобильный ASAN xidmət 12-26 декабря в выездной форме окажет услуги гражданам в городе Товуз.

По сообщению пресс-службы ASAN xidmət, также мобильные автобусы до 28 декабря продолжат свою работу в городах Астара, Шеки, Кюрдамир, Газах, поселке Хокмали Абшеронского района и в Агджабединском районе, до 29 декабря – в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновативными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ялчин Алиев, Э.Т.