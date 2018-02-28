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Мобильная учебная группа Командования объединенных военно-воздушных сил НАТО находится в Баку - ФОТО

28 Февраля, 2018 в 16:45 ~ 1 минута на чтение 562
Мобильная учебная группа Командования объединенных военно-воздушных сил НАТО находится в Баку - ФОТО

Мобильная учебная группа Командования объединенных военно-воздушных сил НАТО в Рамштайне проводит семинар в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, семинар проходит согласно «Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2018 год».

В ходе семинара делегация НАТО представляет участникам брифинги по ведению воздушных операций, планированию и выполнению военно-транспортных операций, проведению поисково-спасательных операций в ходе войны, а также другим темам.

В мероприятии участвуют военнослужащие различных родов войск.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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