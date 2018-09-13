«Мобильная глазная клиника» Azercell отправляется в Агдам

Врачи клиники окажут бесплатные медицинские услуги в селе Эрги.

На протяжении вот уже 7 лет ООО Azercell Telekom, осуществляет многочисленные проекты по улучшению социального благосостояния людей, и один из них - «Мобильная глазная клиника». Начиная с 2011 года врачи клиники, посещающие школы-интернаты и детские дома в городе Баку и регионах и оказывающие медицинскую помощь тысячам нуждающихся, 14 сентября примут пациентов в селе Эрги Агдамского района. Люди, страдающие глазными заболеваниями, могут воспользоваться этим уникальным проектом Azercell. Обратившись в клинику, пациенты получат возможность пройти обследование у профессиональных офтальмологов и специалистов и получить необходимую консультацию по профилактике глазных заболеваний. При необходимости пациентам будут прописаны очки. Данная инициатива республиканского масштаба будет также охватывать детей, лишенных родительской опеки, престарелых лиц и малообеспеченных семей в Агдаме. Напомним, что услуги по обследованию и лечению предоставляются Общественным объединением Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi при поддержке Azercell. В рамках проекта только с прошлого года в «Мобильной глазной клинике» бесплатное офтальмологическое обследование прошли около 2300 человек.

Стоит отметить, что реализовывая многочисленные проекты корпоративной социальной ответственности за последние 22 года, ООО Azercell Telekom инвестировало 18 млн 718 тыс. 649,12 доллара США в различные социальные проекты, развитие предпринимательства и человеческих ресурсов в стране в период с 1996-го по 2017 год.

Более подробную информацию можно получить по адресу [email protected]

ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые стало в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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