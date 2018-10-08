Многомиллионный гардероб получившей премию ТЭФИ ведущей Наили Аскер-заде - ФОТО

На прошлой неделе журналист и телеведущая азербайджанка Наиля Аскер-заде получила российскую телепремию ТЭФИ в категории «Вечерний прайм» в номинации «Лучший интервьюер» за проект «Действующие лица», выходящий в эфир на телеканале «Россия 1».

Данная новость имела большой резонанс, как в азербайджанских, так и в российских СМИ – российское издание Super.ru детально разобрало гардероб Н.Аскер-заде, который состоит сплошь из дизайнерских вещей и оценивается в миллионы рублей и рассказало о личной жизни ведущей.

«Личная жизнь Аскер-заде - предмет изучения многих искателей компромата. В Сети есть множество фотографий звезды «России 1» в обществе Андрея Костина - президента и председателя правления ВТБ. После премии ТЭФИ телеграм-канал «Двойная сплошная» написал, что в последнее время 62-летний бизнесмен не скрывает своих чувств к Наиле. «По завершении сегодняшней церемонии ТЭФИ он встречал «лучшего интервьюера - 2018» Наилю Аскер-заде с невероятно огромным букетом белых роз. Костин как настоящий романтик дожидался любимую журналистку, стоя на улице под дождём» - пишет Super.ru, подчеркивая, что «главную особенность красавицы с чёрными косами на федеральном канале могут разглядеть только настоящие модницы».

Наиля Аскерзаде и Андрей Костин

Super.ru отмечает, что Наиля Аскер-заде не появляется в сюжетах без брендовой сумки. Кроме того, множество ее нарядов также может позволить себе далеко не каждый - к примеру, сумку Chanel Boy, стоимость которой 349 700 рублей.

Вместе с Аркадием Ротенбергом посетить еще не достроенный Крымский мост в каске Наиля решила в платье Gucci стоимостью 198 800 рублей. На рыбный рынок Цукиджи в Токио Аскер-заде пришла с сумкой Balenciaga Triangle Duffle S за 131 500 рублей. Экономические эфиры в программе «Вести» девушка ведет в жакете Gucci - 141 500 рублей.

У лауреата премии ТЭФИ есть внушительная коллекция дорогостоящих сумок. Например, на странице Наили в Instagram можно увидеть сумки Hermès Birkin (966 136 рублей), Hermès Kelly (от 1 000 000 рублей), две сумки Dior Saddle (цены варьируются от 150 000 до 570 000 рублей), Dolce & Gabbana (100 800 рублей), Prada (от 107 500), Chanel (232 400 рублей).

Коллекция туфель ведущей телеканала «Россия 1»: Rene Caovilla (примерно 50 000 рублей), Gianvito Rossi (45 050 рублей), три пары Saint Laurent (примерно 37 000 и по 50 000 рублей), Manolo Blahnik (66 121 рубль), Gucci (47 000 рублей), Balenciaga (примерно 38 000 рублей) и другие.

Балет «Нуреев» в Большом театре Наиля Аскер-заде посетила в бриллиантовых серьгах одного из самых известных и дорогостоящих ювелирных брендов Graff. Цену украшений Carissa Single Flower Earrings можно узнать только по запросу, известно лишь то, что украшения Graff с чистейшими бриллиантами редко опускается ниже 15 миллионов рублей.

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В.Ф, Г.Р.