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Мнацаканян: Скоро сможем показать некоторые результаты договоренностей по Карабаху

Сегодня в 09:43 ~ 1 минута на чтение 346
Мнацаканян: Скоро сможем показать некоторые результаты договоренностей по Карабаху

«В ближайшее время мы сможем продемонстрировать некоторые результаты по тем соглашениям, касающимся карабахского конфликта, которые обсуждались в Вене и Москве».

Об этом сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Министр отметил, что остальные вопросы тоже обсуждаются на данном этапе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже провели встречи в Ереване и Ханкенди, а после запланированы в Баку.

«После этого мы сможем подвести более комплексный итог, поскольку на данном этапе эти процессы продолжаются», - сказал Мнацаканян.

А.С., Э.Т.

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