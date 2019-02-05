Мнацаканян отчитался в ОДКБ по карабахскому урегулированию

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян накануне на заседании СМИД ОДКБ в Бишкеке рассказал коллегам о последних подвижках в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом передают армянские СМИ.

Глава МИД Армении подчеркнул важность исполнения принятых договоренностей о формировании атмосферы, способствующей миру.

Мнацаканян также выразил обеспокоенность Еревана участием некоторых стран - членов ОДКБ в продаже вооружения Азербайджану.

«Надеемся, что обеспокоенность армянской стороны будет услышана», - заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Обвиняющая страны ОДКБ в продаже оружия Азербайджану Армения сама недавно начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. По его словам, на первом этапе Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019 – начале 2020 года, всего хотела бы закупить 12 таких машин.

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А.С., Э.Т.