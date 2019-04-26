Мнацаканян о встрече с Мамедъяровым: Этот день приближается

Место и время встречи глав МИД Армении и Азербайджана в скором времени будут обнародованы, сказал журналистам в четверг глава армянского внешнеполитического ведомства.

«Мы согласовали день и час, когда будет сделано заявление. День этот приближается», - сказал Мнацаканян, сообщают армянские СМИ.

Напомним, главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели короткую встречу в Брюсселе 13 мая. Встреча прошла в рамках саммита, приуроченного к 10-летию программы «Восточное партнерство» Европейского союза.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.