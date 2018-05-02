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ММА шоу в Баку. Проданы все билеты

Сегодня в 17:33 ~ 3 минуты на чтение 343
ММА шоу в Баку. Проданы все билеты

Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе в преддверии Международного турнира WFCA-48 состоялась пресс-конференция с участием организаторов и бойцов.

Как сообщает 1news.az, организаторами турнира являются клубы «Ахмат» и «Олимпия», а также Бакинский Олимпийский стадион. Главным боем вечера станет поединок между представителем клуба «Ахмат» Магомедраслом «Фродо» Хасбулаевым (28-7) и с Салманом Жамалдаевым (15-1). Всего в рамках турнира пройдет 14 боев по правилам ММА. В частности, на ринг выйдут азербайджанские бойцы - Бахтияр Арзуманов, Мехман Мамедов, Тофик Мусаев, Акшин Бабаев. 

Отметим, что бойцовский ринг будет установлен на главном поле стадиона. На ближайшей трибуне за боем смогут наблюдать боле 3000 человек.

Вице-президент клуба «Ахмат» рассказал, почему было принято решение провести бои в Баку. «Для того, чтобы проводить турнир в каком-то регионе, нужен местный герой. В Азербайджане - это Тофик Мусаев, Бахтияр Арзуманов. На нас вышли представители клуба «Олимпия», и предложили провести бой в Баку с участием и наших сильных бойцов. Мы уже были в Казахстане, Кыргызстане, сейчас пришли в Закавказье. У нас здесь хорошие отношения, поэтому мы с радостью согласились».   

Своим мнением поделились и главные герои вечера. Магомедрасул Хасбуллаев отметил, что серьезно подходит к бою. «Такая возможность не всегда бывает. Для меня это большая ответственность и серьезный шаг в карьере. Я уже дрался с этим соперником, знаю, насколько он хорош. Он крепкий и сильный парень. Я впервые в Баку. Здесь очень красиво. У меня здесь много знакомых, друзей. Также должны приехать друзья из Дагестана».

Его соперник Салман Жамалдаев отметил, что полностью готов к бою. «Я много готовился к этому бою. Клетка все покажет, кто сильнее, и что изменилось. Думаю, что мы увидим зрелищный бой. Магомедрасул опытный боец. В любом случае бой будет мощным. Когда я впервые дрался за титул, было сложно. Защищать уже легче. Во всяком случае, в первый раз при защите мне не было так тяжело».

На пресс-конференции также своим мнением о завтрашнем бое и турнире поделился азербайджанский боец Тофик Мусаев. «Я хорошо готов к бою. Мы тренируемся ежедневно. Самое сложное было сгонять вес. Необходимо правильно восстановиться. В первую очередь, это большая ответственность, драться у себя в родных стенах. Что касается боя, то победит тот, кто сильнее. Для меня большая мотивация – драться против сильных бойцов. Я хорошо знаю своего соперника, мы часто тренируемся вместе, проходим сборы. Порой на ринге сходятся два бойца одного клуба».

На мероприятии также было отмечено, что арена полностью готова к бою. Что касается билетов, то в продаже осталось всего лишь 150 билетов.

Теймур Максутов

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