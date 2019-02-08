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Младшая дочь Сержа Саргсяна подала заявление об освобождении от работы

Сегодня в 09:29 ~ 1 минута на чтение 408
Младшая дочь Сержа Саргсяна подала заявление об освобождении от работы

Младшая дочь третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Сатеник – подала заявление об освобождении от работы, пишет Газета «Грапарак».

«Она работала в финансово-экономическом управлении министерства здравоохранения в качестве экономиста. В 2016 году Сатеник родила третьего ребенка и находилась в декретном отпуске, срок которого истек на днях.

Когда из министерства поинтересовались, когда дочь экс-президента выйдет на работу, Сатеник Саргсян направила заявление об увольнении. Накануне министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал ее заявление об увольнении», - отмечает издание.

А.А.

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