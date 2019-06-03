Митинг в Ереване: бизнесмены выступают против введения госпошлины на импортный цемент

Импортеры цемента в понедельник организовали акцию протеста у здания парламента Армении. Бизнесмены протестуют против проекта правительства по защите местных цементных заводов, сообщают армянские СМИ.

В частности, на импортный цемент предлагается ввести пошлину в 14 тысяч драмов.

Правительство Армении предлагает установить заградительную пошлину на цемент – в 14 тысяч драмов (чуть меньше 30 долларов) за тонну, вместо прежних 22 тысяч (45 долларов). Такая мера предлагается для защиты рынка от привозного цемента из Ирана. Его стоимость намного ниже, благодаря импортному газу.

"Но тогда весь бизнес цемента перейдет к одной организации, известно какой",– говорят протестующие. Они требуют отменить пошлину или хотя бы пересмотреть ее.

В Армении действуют два цементных завода. Вместе с обслуживающих их карьерами известняка и другого камня, здесь работают примерно 1 500 человек. Противники законопроекта называют его заказом Гагика Царукяна – депутата и одного из крупнейших бизнесменов Армении.

Уже известно, что 3 июня парламент во втором и окончательном чтении одобрил законопроект, предусматривающий введение пошлины в размере 14 тысяч драмов за тонну импортируемого цемента.

А.С.