Миссия МВФ в Баку обсудила пенсионную реформу

Руководство Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗ) 5 декабря встретилось с находящейся в Баку миссией Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении департамента по связям с общественностью министерства.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся пенсионной реформы в стране, а также новшества по развитию рынка труда.

Замминистра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев подчеркнул, что реформы, осуществляемые в пенсионной системе, создают долгосрочные условия для развития этой системы и активного участия работающего населения в процессе формирования своей социальной защиты.

Пенсионная система охватывает 1,33 млн человек. За 2003-2017 годы пенсии выросли в 10,3 раза, причем за 9 месяцев 2017 года – на 5,2%.

Подобный рост обеспечен благодаря регулярному увеличению поступлений в Государственный фонд социальной защиты при министерстве.

Участники встречи отметили, что доходы этого Фонда в 2018 году увеличатся на 5,3% к 2017 году, предусмотрен рост среднемесячной зарплаты и пенсий.

Замминистра отметил, что в начале каждого года проводится индексация страховой части трудовых пенсий.

«В следующем году общая сумма трудовых пенсий будет увеличена путем индексации заработной платы в соответствии с темпами роста в предыдущем году. Это приведет к значительному увеличению пенсий», - сказал И.Исаев.

Он также проинформировал миссию МВФ о работе, выполненной в рамках осуществляемой в стране программы по рынку труда.

Замминистра указал на принятие закона о страховании по безработице (вступит в силу с начала 2018 года).

Члены миссии МВФ высоко оценили реформу системы социальной защиты в Азербайджане на основе прогрессивного международного опыта.

МВФ также приветствовал работу, проводимую в области защиты прав участников рынка труда.

Лада Евграшина, Г.Р.