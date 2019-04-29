«Мисс Россия» София Никитчук на Формуле 1 в Баку - ФОТО

Одной из гостей Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 стала победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015», 1-я вице-мисс Мира 2015, фотомодель и актриса София Никитчук.

Будучи гостьей бакинского гоночного уикенда, С.Никитчук активно делилась на своей странице в социальной сети Instagram впечатлениями о Баку и Формуле 1 – отметим, что на страницу модели подписано около 750.000 фолловеров.

«Ну, вот и Берни вошел в историю Софии Никитчук. Ну а я, наконец, прикоснулась к настоящей истории Формулы-1», - пишет модель в комментарии к снимку с английским бизнесменом, почетным президентом FOM и FOA Берни Экклстоуном.

Наблюдая за гонками, С.Никитчук посетила паддок и совершила прогулку по пит-лейну, снимки с которой представлены для просмотра ниже.

Также российская красавица посетила концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы, телевизионной и интернет-звезды Карди Би, состоявшийся в Crystal Hall в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @nikitchuksofi