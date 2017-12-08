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«Мирный процесс похоронен»: ХАМАС объявил в Палестине «День гнева»

Сегодня в 12:45 ~ 1 минута на чтение 76
«Мирный процесс похоронен»: ХАМАС объявил в Палестине «День гнева»

Палестинское движение ХАМАС объявило сегодня «Днем гнева» и начало новой интифады (восстание) в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива.

Как сообщает CNN Türk, один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания заявил, что на улицы будут выведены десятки тысяч человек.

«Мирный процесс похоронен», - сказал он.

Призыв к интифаде уже прозвучал. Акция, которая охватит Иерусалим и палестинские города Западного берега реки Иордан, начнется после пятничной молитвы.

Ф.Багирова

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