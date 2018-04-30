«Мир Джалал. Библиография» и «Национальные идеалы Мир Джалала» - ФОТО

30 апреля состоялась презентация книги «Мир Джалал. Библиография», книги Низами Джафарова «Национальные идеалы Мир Джалала» и электронной базы данных «Мир Джалал-110», изданных Министерством культуры и Национальной библиотекой по случаю 110-летия со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, талантливого писателя, профессора Мир Джалала Пашаева.

В мероприятии, организованном в Национальной библиотеке, приняли участие депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры.

Директор Национальной библиотеки, профессор Керим Таиров сказал, что в посвященной 100-летнему юбилею писателя издании «Мир Джалал. Библиография» нашли отражение материалы о жизни и творчестве видного писателя, а также его книги, которые хранятся в богатейших библиотеках мира.

Было доведено до внимания, что руководитель проекта библиографии, которая издается во второй раз, - министр культуры Абульфас Гараев, автор «Предисловия» - народный писатель Эльчин.

Затем участники мероприятия посмотрели фильм, повествующий о жизненном пути и богатом творчестве Мир Джалала.

Коснувшись грандиозного мероприятия, проведенного в генеральном штабе ЮНЕСКО по случаю 100-летия писателя, министр культуры Абульфас Гараев сказал, что один из корифеев научно-литературной мысли ХХ века Мир Джалал Пашаев, занимает в истории современного Азербайджана исключительное и достойное место и как теоретик-литературовед.

Министр отметил, что Национальная библиотека, приняв во внимание, что за минувшие 12 лет со дня выхода в свет первой библиографии было издано достаточно материалов о видном литераторе, по случаю 110-летия со дня рождения писателя подготовила более совершенную и фундаментальную библиографию из серии «Выдающиеся личности Азербайджана». Представленная читателям данная библиография еще более усовершенствована, добавлены новые разделы и подразделы. Документы, собранные в разделе «Произведения Мир Джалала в библиотеках мира», которая впервые представлена, является наглядным свидетельством широкого распространения во всем мире наследия бессмертного мастера.

Абульфас Гараев сказал, что в рамках проекта «Знакомство мира с азербайджанской книгой», начатого Министерством культуры, в Турции изданы повесть Мир Джалала Пашаева «Манифест молодого человека» и произведение «Мастерство Физули».

В заключение выступления министр передал сыну прозаика, ректору Университета АДА Хафизу Пашаеву восстановленный экземпляр романа Мир Джалала «Манифест молодого человека», изданного в Чехословакии на чешском языке в 1950 году. Было отмечено, что это первое произведение писателя, переведенное на иностранный язык после русского языка.

Подчеркнув, что книга академика Низами Джафарова «Национальные идеалы Мир Джалала» является ценным вкладом в более широкое изучение наследия писателя, А.Гараев сказал, что издание таких произведений – большая заслуга как перед литературой, так и литературоведением.

На мероприятии автор «Предисловия» к книге «Мир Джалал. Библиография» народный писатель Эльчин Эфендиев отметил, что произведения Мир Джалала будут жить вечно.

«Я не помню, когда впервые увидел Мир Джалал муаллима, однако отчетливо помню день, когда открыл его для себя как учителя, профессора, и никогда не забуду это: 1 сентября 1960 года. Мир Джалал муаллим пробовал перо в двух направлениях – в художественной литературе и литературоведении. Завоевав большой успех в обеих сферах, он создал их прекрасное единство. Такое счастье приходится на долю не каждого талантливого человека. Насколько большим писателем был Мир Джалал муаллим, настолько же он был выдающимся литературоведом.

Oн был счастливым писателем. Хотя все его творчество пришлось на советский период, произведения писателя актуальны и любимы современным читателем и сегодня. Ведь Mир Джалал муаллим как исследователь, литературовед служил не идеологии, а науке»,- сказал народный писатель.

Сообщив, что написал предисловие к первому и второму изданиям «Мир Джалал. Библиография», Эльчин Эфендиев сказал, что эта библиография последовательно расширяется. Потому что Мир Джалал живет как писатель. O его творчестве создаются труды, статьи, проводятся исследования. Пока существует азербайджанская литература, Мир Джалал муаллим будет жить, а его произведения – будут любимы читателями.

Высоко оценив книгу академика Низами Джафарова «Национальные идеалы Мир Джалала» с точки зрения изучения и исследования наследия прозаика, народный писатель выразил признательность всем, кто вложил труд в эту работу.

Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов отметил, что считает честью выступить о выдающемся представителе интеллигенции, сказал, что гордится, что у нас была такая личность, как Мир Джалал. Oн отметил, что романы «Воскреснувший», «Манифест молодого человека», «Открытая книга», «Сверстники», «Новый город», рассказы «Философия человечности», «Правила поведения новой свадьбы», «Приговор совести», «Анкет Анкетов», «Шербет» и другие занимают достойное и почетное место в азербайджанской литературе. Выдающийся мастер слова до конца жизни занимался научно-педагогической деятельностью в Азербайджанском государственном университете (ныне – Бакинский государственный университет), вложил исключительный вклад в развитие азербайджанской литературы, науки XX века.

Ректор БГУ, академик Абель Магеррамов сказал, что в XX веке было не легко отстаивать литературные позиции. Но Mир Джалал был одним из тех больших писателей, со словом которых считались. Писатель, отличавшийся оригинальным стилем, привнес новое дыхание в жанр романа в азербайджанской литературе, создал литературную школу в этой сфере. Идеи, выдвигаемые в произведениях прозаика, достаточно актуальны и в наши дни. Тематика как научного, так и художественного творчества Мир Джалала всегда находится в центре внимания и изучается.

Депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров отметил, что издание обеих книг является одной из самых высоких оценок, данных творчеству писателя. «Обе книги, на презентацию которых мы собрались, как объекты научного исследования являются важными источниками для изучения наследия писателя. Mир Джалал Пашаев как писатель и ученый оказывал большую поддержку своим студентам, заботился о них. Творчество Мир Джалала дополняло его личность. Скромного по характеру писателя и ученого все любили за его доброту и человечность. Насколько скромным и тихим человеком он был, настолько высокопрофессионально его творчество. Наследие Мир Джалала пропагандируется и изучается сегодня во всем мире»,- сказал академик.

Народные поэты Фикрет Годжа, Нариман Гасанзаде, академик Васим Мамедалиев, профессоры Тахсин Муталлимов и Булудхан Халилов рассказали о содержательном творчестве большого писателя, поделились воспоминаниями о нем.

Затем состоялась презентация электронной информационной базы «Мир Джалал-110».

Выступивший от имени семьи писателя его сын, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев выразил признательность организаторам и участникам мероприятия. Поблагодарив за почтение к памяти отца, Хафиз Пашаев отметил, что рад видеть вместе людей, в свое время являвшихся учениками Мир Джалала. Поделившись воспоминаниями об отце, он сказал, что жизнь и творчество Мир Джалала Пашаева является примером для будущих поколений.

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