Минздрав запретил продажу этого фальшивого лекарства в Азербайджане - ФОТО

Специалисты Экспертно-аналитического центра Министерства здравоохранения Азербайджана выявили факт реализации в аптечной сети фальшивого лекарства.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения АР, глазные капли OKSİAM-B, на упаковке которых написано, что они произведены в Турции компанией Universe Pharma İlac, оказались фальшивкой неизвестного происхождения.

«В частности, установлено, что по адресу, указанному на упаковке капель, никакого производства лекарств нет, и лекарство не зарегистрировано соответствующим медструктурами Турции.

Капли OKSİAM-B также не прошли регистрацию в Минздраве Азербайджана, и в министерство не поступало прошение об их импорте в Азербайджан.

Лабораторная физико-химическая и микробиологическая экспертиза капель OKSİAM-B показала, что в них вообще нет действующего вещества ситиколина, количество ингредиентов и их концентрация малы, лекарство нестерильно, pH показатель близок к щелочному и т.д.

Использование такого нестерильного препарата недопустимо. По результатам экспертизы, OKSİAM-B оказался некачественным, неэффективным, негодным и опасным для человека.

Импорт, продажа и назначение врачами этого фальшивого препарата неизвестного происхождения запрещены. Аптекам сделано предупреждение о необходимости изъять эти капли из продажи», - подчеркнули в Минздраве, обратившись к населению с просьбой не покупать препарат OKSİAM-B.

Тимур Рзаев, Э.Т.