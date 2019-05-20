Минздрав Азербайджана ответил на протест журналиста, который продавал свою одежду перед его зданием - ФОТО

Журналист Теймур Керимов провел акцию протеста у здания Министерства здравоохранения Азербайджана.

Т.Керимов, мать которого страдает онкологическим заболеванием, утверждает, что за лечение пожилой женщины и переливание ей крови врачи потребовали большую сумму денег. А так как их у него нет, он символически стал продавать свою одежду у Минздрава, собирая деньги для матери.

Комментируя эту акцию, в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана 1news.az заявили, что Т.Керимов два месяца назад обратился в приемный отдел Минздрава по поводу лечения матери и был принят завотделом.

«Пациентка Фигура Керимова (1963 года рождения) была зарегистрирована в НИИ гематологии и трансфузиологии в феврале 2019 года с множественной миеломой на третьей стадии и хронической почечной недостаточностью и взята на диспансерный учет. Этот диагноз был ей поставлен на основании лабораторных анализов крови, биохимического исследования, иммунологических тестов, анализа костного мозга, а также инструментальных и клинических исследований.

Затем пациентке по протоколу был назначен комбинированный курс VCD (велкейд + циклофосфан + дексаметазон), кроме того, больная прошла трансфузии бисфосфанатов, эритропоэтина, эритроцитарной и тромбоцитной массы, а также четыре курса амбулаторного лечения. Пациентке также проводят гемодиализ в связи с хронической почечной недостаточностью.

Несмотря на оказываемое его матери регулярное лечение, сын пациентки звонил в пресс-службу министерства, угрожал записать телефонный разговор с одним из сотрудников службы и выложить эту запись в соцсети. Он также выступил около здания министерства, утверждая, что на лечение его матери не хватает денег.

Хотим подчеркнуть, что обвинения, выдвинутые этим человеком в адрес министерства, не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований. Лечение пациентки проводится в соответствии с современными протоколами. Препараты, включенные в протоколы, являются инновационными лекарственными препаратами (целевая терапия). Институт полностью обеспечивается ими в рамках Государственной программы помощи онкогематологическим больным.

Кроме того, мать Теймура Керимова и другие члены семьи не выражали своего недовольства ходом лечения. Фигура Керимова продолжает лечение в соответствии с протоколом», - подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.