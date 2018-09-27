Минздрав АР: В Азербайджане нет и не может быть эпидемии туберкулеза

В Азербайджане, в том числе в Баку, постоянно осуществляются антитуберкулезные мероприятия.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении главного фтизиатра города Баку, доктора медицинских наук, профессора Шихалиева, опубликованного на Facebook - странице Министерства здравоохранения Азербайджана.

Мероприятия проводятся на основе принятой в стране Национальной программы.

«Среди населения проводится антитуберкулезная санитарно-просветительская работа. Регулярно проводятся просветительские беседы с врачами и медработниками учреждений первой медицинской помощи. Учреждениям раздаются плакаты, буклеты и др., связанные с антитуберкулезными мероприятиями. В детсадах, общеобразовательных учреждениях и вузах, расположенных на территории учреждений первой медицинской помощи, ежегодно проводится массовая и частная диагностика посредством туберкулина в целях своевременного обнаружения туберкулеза.

Группы населения, которые в обязательном порядке должны пройти обследование, – учителя, работники детсадов, общепитов и др., регулярно проходят обследование по туберкулезу. Больные туберкулезом на бесплатной основе полностью обеспечиваются соответствующими лекарствами высокого качества. Состояние материально-технической базы туберкулезных учреждений, а также их возможностей диагностики легочно-бронхиальных заболеваний находятся на высоком уровне. В данных учреждениях, посредством современных рентгено-томографических аппаратов, проводятся обследования для предвосхищения случаев заболевания туберкулезом. Благодаря осуществляемым мерам первичное заболевание туберкулезом в Баку в 4-5 раз ниже, чем в других постсоветских государствах.

В результате многолетних противотуберкулезных мероприятий в Ясамальском и Насиминском районах Баку уровень первичной заболеваемости ниже в четыре раза по сравнению с регионами страны.

Поэтому информация о распространении в Ясамальском и Насиминском районах Баку, а также в регионах страны этого заболевания не имеет оснований. Ежегодно сотни тысяч детей и подростков в Ясамальском и Насиминском районах, как и в регионах, проходят профилактическое обследование», - говорится в сообщении Минздрава.

«В стране нет и не может быть эпидемии туберкулеза, а соответствующие отделения Минздрава и Главного управления здравоохранения Баку держат под постоянным контролем выполнение противотуберкулезных мероприятий», - говорится в сообщении.

1news.az