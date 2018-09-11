Минобразования внесло ясность в информацию о том, когда будет отмечаться «День знаний»

Министерство образования Азербайджана внесло ясность в информацию о том, когда будет проведен «День знаний».

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов, «День знаний» будет проведен в школах 15 сентября.

Он указал, что ввиду того, что 15 сентября приходится на субботу, ученики первых классов школ с пятидневкой могут прийти в этот день и встретиться со своими учителями, ознакомиться с расписанием уроков, классными комнатами.

«Первый учебный день в этих школах начнется 17 сентября», - сказал он.

Дж.Валехов также отметил, что в соответствии с приказом министра образования Джейхуна Байрамова, «День знаний» должен проводиться с участием представителей общественности, ветеранов войны и труда, бывших выпускников.

Следует отметить, что поскольку 15 сентября приходится на субботу, некоторые граждане посчитали, что «День знаний» будет отмечаться 17 сентября.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.