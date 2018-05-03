Минобразования проведет очередное диагностическое оценивание знаний учителей  

Министерство образования Азербайджана в течение мая проведет очередное диагностическое оценивание знаний и навыков учителей.
В диагностическом оценивании могут принять участие лица, относящиеся к следующим категориям:
- учителя, работающие на основном рабочем месте на основе бессрочного трудового контракта;
- руководители допризывной подготовки молодежи;
- директора и заместители директоров;
- организаторы внешкольной и внеклассной работы;
- методисты и государственные служащие в местных органах управления образования.
В диагностическом оценивании могут принять участие также лица, показавшие на предыдущих экзаменах низкий результат, преподающие по второй специальности, и не прошедшие его ранее.
К диагностическому оцениванию учителей допускаются только лица, имеющие документы об образовании государственного образца и соответствующие действующим правилам.
Размещение электронных заявлений учителей будет проводиться 3-11 мая местными органами управления образования, куда и следует обращаться по данному вопросу.
Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию информационного центра Минобразования: 146, или в Центр людских ресурсов Института профессионального развития работников образования: 012 430 52 78; 012 430 57 79.
Ф.Багирова