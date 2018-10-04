Минобразования организовало медиатур в Джалилабадский и Масаллинский районы - ФОТО

4 октября Минобразования организовало медиатур в Джалилабадский и Масаллинский районы.

Цель мероприятия – пообщаться с преподавателями, набравшими на экзаменах высокие баллы, в преддверии Международного дня учителя, а также ознакомиться с недавно построенными модульными школами в этих регионах. Вначале участники медиатура ознакомились со средней школой в селе Фарзили Джалилабадского района.

Как отметил директор школы Фуад Бахрамов, школа состоит из 6 классных комнат и 1 учительской комнаты. В школе обучаются 73 ученика, которым преподают 19 учителей. В учебном заведении, оснащенном современным оборудованием и централизованной системой отопления, функционирует группа дошкольной подготовки.

Всего в Джалилабадском районе сдано 5 модульных школ, еще 10 будут сданы в этом учебном году. Здания модульного типа легко собираются на местности с любым рельефом в течение одного месяца. Благодаря несложной конструкции их можно переносить с одного места в другое, а также увеличивать и уменьшать количество классных комнат в зависимости от изменения численности учащихся. Немаловажным является и тот факт, что при возведении модульных школ использованы преимущественно местные материалы.

Далее участники медиатура встретились с учителями, которые были приняты на работу в новом учебном году в среднюю школу №1 имени Рафига Алиханова в Масаллы.

Представители СМИ были проинформированы о том, что в этом году в общеобразовательные заведения региона был принят на работу 81 молодой учитель, успешно прошедший конкурс – 6 из них преподают в средней школе №1 имени Рафига Алиханова. Затем представители СМИ встретились с молодыми учителями в средней школе №2 им. З.Наджафова в поселке Эркиван. Представители СМИ также понаблюдали за процессом проведения уроков в этих школах.

Следует отметить, что в последние годы авторитет профессии учителя возрастает.

В 2018-2019 учебном году около 50 000 кандидатов подали заявки на вакансии учителей в электронной форме, а более 5000 из них были приняты на работу. По сравнению с предыдущими годами, число людей, желающих работать учителем, увеличилось в 3 раза. Также увеличилось число молодых людей, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы и остановивших свой выбор на профессии учителя. Если в 2014 году 922 абитуриента, набравших 500 и более баллов, выбрали педагогическую специальность, то в 2017 году их число составило 1370 человек. В этом же году число таких абитуриентов составило 2090 человек. Этот показатель по сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличился в 2,3 раза или на 126,7 процента, а по сравнению с прошлым годом - в 1,5 раза или на 53,6 процента.