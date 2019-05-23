Минобразования обратилось в Генпрокуратуру в связи с распространением некоторыми СМИ кадров избиения педагога

В последние дни в средствах массовой информации были опубликованы различные материалы, унижающие честь и достоинство работников сферы образования.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Министерства образования, опубликованном на официальном сайте.

Напоминается, что ряд новостных сайтов 22 мая 2019 года распространил видеокадры избиения педагога средней школы №3 села Узунтепе Джалилабадского района Агиля Азизова за то, что он якобы приставал к малолетней школьнице.

В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, в ходе расследования не подтвердился факт приставания учителя к школьнице. Была избрана мера пресечения в виде ареста в отношении Шакира Абдуллаева, который обвиняется в избиении.

В заявлении министерства говорится, что в соответствии со статьей 10 Закона АР «О средствах массовой информации» запрещается, ссылаясь якобы на авторитетный источник, пропагандировать насилие, жестокость и нетерпимость, распространять слухи и клевету, унижающие честь и достоинство граждан.

«Так, некоторые новостные сайты с провокационными заголовками безосновательно распространили непроверенную информацию о педагоге, подвергшемся насилию, в том числе кадры насилия и жестокости в отношении него.

В результате представления информации в таком ключе некоторые пользователи социальных сетей стали оправдывать насилие в отношении учителей.

В связи с этим соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру и Совет по прессе с целью дачи юридической оценки вышеупомянутым фактам и принятия мер, предусмотренных законодательством», - говорится в сообщении Министерства образования Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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