Минобразования об увеличении числа школьников с высокими навыками чтения

За последние 5 лет в два раза выросло число учащихся четвертых классов, демонстрирующих высокие результаты по навыкам чтения.

Об этом заявил заведующий отделом программ развития образования Министерства образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной результатам рейтинга PIRLS.

«По сравнению с данными 2011 года, результаты азербайджанских школьников в 2016 году выросли на 10 баллов – с 462 до 472», - сказал он.

Э.Амруллаев отметил, что рейтинг PIRLS по Азербайджану за 2016 год был составлен на основе оценки более 6 тыс. четвероклассников, 340 учителей в 170 общеобразовательных школах, а также более 6 тыс. родителей.

По его словам, исследование охватило 320 тыс. детей в 50 странах мира.

Следует указать, что Азербайджан участвует в рейтинге PIRLS с 2011 года, а также принимает участие в международных исследованиях TIMSS и PISA.

Исследование PIRLS за 2016 год было обнародовано 5 декабря на мероприятии в Париже.

Эльшан Рустамов, Г.Р.