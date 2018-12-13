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Минобороны России и штаб верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО о встрече в Баку

Сегодня в 09:46 ~ 2 минуты на чтение 430
Минобороны России и штаб верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО о встрече в Баку

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Кертис Скапарротти провели 12 декабря встречу в Баку, говорится в сообщении Минобороны России.

Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности. Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности. Стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки.

«Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов», - говорится в сообщении.

В свою очередь в сообщении штаба верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе указывается, что встреча Валерия Герасимова с Кертисом Скапарротти показывает важность использования этого канала коммуникации для повышения транспарентности и предсказуемости.

«Верховный главнокомандующий ОВС НАТО и начальник российского Генерального штаба обменялись мнениями о военной деятельности и учениях сторон. Военачальники используют этот канал коммуникации для содействия предсказуемости и транспарентности в военной сфере», - говорится в сообщении по итогам переговоров, сообщает РИА «Новости».

В штабе ОВС НАТО заявили, что «встреча отражает приоритетное значение, которое альянс придает транспарентности и предсказуемости, и демонстрирует приверженность использованию этого важного канала связи между НАТО и российскими военными властями в указанных целях».

«Генерал Скапарротти и генерал Герасимов договорились продолжить использование военных линий коммуникации в будущем», - указывается в сообщении.

Это вторая встреча Герасимова и Скапарротти в Баку, первая встреча состоялась в апреле 2018 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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