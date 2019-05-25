Минобороны РА признало факт нахождения сына премьер-министра в Армении

Министерство обороны Армении вынуждено было признать перевод сына премьер-министра Никола Пашиняна из оккупированных территорий Азербайджана, где он проходил военную службу, в Армению.
«Сын премьер-министра Никола Пашиняна, Ашот Пашинян, отбыл на краткосрочные учебные курсы», - говорится в заявлении минобороны Армении.
Напомним, что информация о переводе сына премьера-министра ранее была распространена в социальных сетях и армянских СМИ. Отмечалось, что в данный момент он находится в Советашене (воинская часть в Ереване).
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А.А., Э.Т.