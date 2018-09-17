Минобороны о высказывании Пашиняна про «ликвидированных» азербайджанских военнослужащих

В Армении, где царит хаос, и в этот раз, впрочем, как и всегда, военное руководство предоставило премьер-министру ложную информацию.

Об этом в ответ на запрос 1news.az заявили в Минобороны Азербайджана, комментируя высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «вооруженные силы Армении «ликвидировали» трех азербайджанских военнослужащих».

«Премьер-министр Армении, пользуясь этой ложной информацией, с большим энтузиазмом доводит ее до своего народа, пытается отвлечь общественность от своей неудачной политики.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что подразделения Азербайджанской армии не понесли никаких потерь и полностью контролируют ситуацию по всей линии фронта», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, что во время предвыборный агитации блока «Мой шаг» на площади Гарегина Нжде в Ереване 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за последние три дня армянские вооруженные силы Армении «убили» трех азербайджанских солдат».

Эльшан Рустамов, Э.Т.