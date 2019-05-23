Минобороны о ситуации на линии фронта

Подразделения армянских вооруженных сил в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Э.Т.