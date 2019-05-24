Минобороны о ситуации на линии фронта

Подразделения армянских вооруженных сил в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 20 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гаймаглы, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, а также на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Шихлар, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.