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Минобороны Азербайджана выступило с предупреждением военно-политическому руководству Армении

Сегодня в 11:06 ~ 1 минута на чтение 174
Минобороны Азербайджана выступило с предупреждением военно-политическому руководству Армении

Военно-политическое руководство Армении прибегает к очередным провокационным действиям, направленным на обострение ситуации на линии противостояния войск.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, распространяемая противником информация о проведении на оккупированных территориях Азербайджана учебных полетов с привлечением военной авиации является наглядным тому доказательством.

Министерство обороны заявляет, что любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений азербайджанской армии, будет немедленно нейтрализовано.

Вся ответственность за возможные потери ляжет на военно-политическое руководство Армении.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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