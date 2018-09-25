Минобороны Азербайджана выступило с предупреждением военно-политическому руководству Армении

Военно-политическое руководство Армении прибегает к очередным провокационным действиям, направленным на обострение ситуации на линии противостояния войск.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, распространяемая противником информация о проведении на оккупированных территориях Азербайджана учебных полетов с привлечением военной авиации является наглядным тому доказательством.

Министерство обороны заявляет, что любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений азербайджанской армии, будет немедленно нейтрализовано.

Вся ответственность за возможные потери ляжет на военно-политическое руководство Армении.

Эльшан Рустамов, Г.Р.