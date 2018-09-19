Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 90 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагибейли, Шихлар, Баш Гервенд, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

С.А., Э.Т.