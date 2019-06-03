Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Подразделения армянских вооруженных сил, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 21 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Джафарли, Бала Джафарли Газахского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Баш Гервенд Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджанской Республики.

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