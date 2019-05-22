Выявлены факты расточительства минобороны Армении более $1 млн

Военная прокуратура Армении выявила факт нецелевого использования министерством обороны этой страны 557,7 млн драмов (более $1 млн).

В результате проведенных проверок военная прокуратура Армении выявила факт нецелевого использования министерством обороны страны 557,7 млн драмов (более $1 млн). Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

По информации СМИ, полученной из пресс-службы военной прокуратуры РА, проверки, проведенные отделом защиты государственных интересов центральной военной прокуратуры, были направлены на выявление соответствия законодательству страны необходимости в приобретении в прошлые годы на нужды оборонного ведомства материальных средств и их применения.

В результате выяснилось, что министерством обороны РА, принимая во внимание доклады соответствующих должностных лиц вооруженных сил о том, что приобретение материальных средств является крайней необходимостью для нужд армии, на основании двух договоров, заключенных 16 декабря 2010 года, были приобретены материальные средства военно-медицинского назначения на сумму 557 587 600 драмов.

Между тем, по итогам проверок было установлено, что приобретенные средства прежде всего стоили дорого, они не соответствовали климатическим условиям Армении и, следовательно, не могли использоваться в вооруженных силах, поскольку их применение требует большого количества человеческих и технических ресурсов.

Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что приобретенные средства никогда не были использованы в своих целях, на протяжении ряда лет портились, а спустя 8 лет было принято решение об их переоценке и раскомплектации. В результате общая стоимость оборудования была снижена на 103 075 700 драмов. В этой связи поставлены под сомнение необходимость в приобретении этих материальных средств, эффективность использования государственных средств и обоснования, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 557 587 600 драмов. На основании вышеотмеченного главным следственным военным управлением следственного комитета Армении готовятся материалы для решения вопроса о дальнейших действиях.

А.С., Э.Т.