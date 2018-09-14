Минобороны АР: Армянские ВС целенаправленно совершили провокацию накануне знаменательных событий в Азербайджане

Вооруженные силы Армении совершили на линии фронта провокационные действия против мирного населения азербайджанских селений.

Как говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, с вечера 14 сентября до утра 15 сентября подразделения вооруженных сил Армении, используя различное оружие, в том числе артиллерийскую установку, совершили провокацию на Товузском, Тертерском и Агдамском направлениях.

Указывается, что подразделения противник обстреляли позиции Азербайджанской Армии в направлении сел Мунджуглу, Коханеби, Асрик Джырдахан и Гаралар Товузского района, а также мирных жителей этих сел.

Отмечается, что пострадавших среди военнослужащих и мирного населения Азербайджана нет, однако нанесен ущерб домам, имуществу населения и гражданской инфраструктуре.

«Совершение армянской стороной подобных провокационных действий накануне знаменательных событий и праздничных дней, отмечаемых в Азербайджане, носит целенаправленный характер»,- отмечается в заявлении министерства.

Также в подчеркивается, что в результате неотложных ответных действий, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, активность противника была подавлена.

«Вся ответственность за разрушения и потери, понесенные противником, ложится на военно-политическое руководство Армении», - заявляет оборонное ведомство Азербайджана.

Талыб Бархудаев