Миноборонпром Азербайджана представит на ADEX 2018 свыше 260 наименований продукции

В Международной оборонной выставке ADEX 2018 примут участие свыше 220 компаний из 29 стран мира.

Министерство оборонной промышленности Азербайджана на третьей Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2018 в Баку представит более 260 наименований продукции, производимой на предприятиях министерства.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра Яхья Мусаев на пресс-конференции, посвященной выставке, которая начнется завтра, 25 сентября.

По его словам, Национальная академия наук, Госпогранслужба и другие азербайджанские ведомства, госструктуры и компании также представят свои услуги и продукцию в сфере оборонной промышленности.

«Официальные делегации из 34 стран подтвердили свое участие в выставке. Делегации Ганы, Джибути и Монтенегро будут представлены на уровне министров обороны, Болгария - на уровне вице-премьера.

Россия на выставке будет представлена 25 компаниями, Турция - 41, Израиль - 14, Беларусь - 10. В целом в выставке примут участие 225 компаний из 29 стран мира, из которых 11 будут представлены национальным павильоном», - подчеркнул Я.Мусаев.

Напомним, что Международная выставка оборонной промышленности ADEX 2018 пройдет в Баку с 25 по 27 сентября включительно. Организатором выставки выступает Министерство оборонной промышленности Азербайджана. Выставка проводится раз в два года.

Тимур Рзаев, Э.Т.