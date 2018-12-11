Минобороны о ситуации на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, с позиций в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джирдахан и Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Кенгерли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.