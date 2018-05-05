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Минналогов: 2018 год будет переходным годом для предпринимателей

Сегодня в 18:42 ~ 1 минута на чтение 131
Минналогов: 2018 год будет переходным годом для предпринимателей

«В зависимости от экономических условий мелкие предприниматели очень часто попадают под удар. Именно по этой причине налог с малого класса предпринимателей был упрощен».

Об этом в ходе проходящегов Баку II Финансового и инвестиционного форума сказал заместитель генерального директора Департамента налоговой политики и стратегических исследований Министерства налогов Ниджат Иманов. 

«Мы не заинтересованы в увеличении контрольных мер для мелких предпринимателей. Наша цель - стимулировать переход от малого класса предпринимательства к среднему. 2018 год станет переходным годом для предпринимателей. Надо эффективно использовать этот переходный период. С первой половины года каждый должен определить свою стратегию».

АПА

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