Министры иностранных дел Азербайджана и Венгрии ответили на вопросы АЗЕРТАДЖ и MTV

Как уже сообщалось, 27 сентября в Постоянном представительстве Венгрии при ООН состоялась встреча министров иностранных дел Венгрии и Азербайджана Петера Сийярто и Эльмара Мамедъярова.

После встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран ответили на вопросы журналистов Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и венгерской государственной телекомпании Magyar Televízió (MTV).

В вопросе, адресованном господину Сийярто, собкор АЗЕРТАДЖ в США Юсиф Бабанлы отметил, что в сентябре текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соответствии с проводимой венгерским правительством политикой "открытости на Восток" принял участие в собрании лидеров тюркских государств в Кыргызстане, и попросил рассказать не намерена ли Венгрия, развивая более тесные связи с тюркскими государствами, начать программы культурного обмена с этими государствами и, в частности, с Азербайджаном?

Петер Сийярто сказал, что Венгрия очень рада и гордится тем, что принята в качестве государства-обозревателя в Тюркском совете: "У нас есть некоторые общие черты в истории, и мы всегда относились к этому серьезно. Когда дело касается сотрудничества, считаем, что лучшим способом закладки хорошей и прочной основы для таких отношений, особенно, когда страны географически расположены далеко друг от друга, являются контакты между людьми. Эти контакты должны быть основаны на образовании или культуре. Например, в сентябре этого года 181 студент из Азербайджана начал учебу в университетах Венгрии. У нас программа на 200 человек. Таким образом, есть возможность для увеличения числа азербайджанских студентов в Венгрии. Мы создадим представительство Тюркского совета в Будапеште, которое будет работать над укреплением экономического сотрудничества и расширением сотрудничества в области культуры. Как вы знаете, Венгрия принимала участие в Играх кочевников с достаточно большой делегацией. В Играх приняли участие более тридцати спортсменов. Мы также обращаем внимание на культурное наследие, и будем играть заметную роль в Международной Тюркской академии, основываясь именно на это наследие".

Отвечая на вопрос венгерской гостелекомпании о результатах тесного сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, что между двумя странами существуют прочные отношения. «Помимо программы в сфере образования, о которой рассказал господин Сийярто, Азербайджан и Венгрия также сотрудничают в сельскохозяйственном секторе, где задействованы многомиллионные контракты. Работа в этом направлении продолжается», –подчеркнул Э.Мамедъяров.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что очень важной областью сотрудничества между двумя странами является туризм. Венгерская авиакомпания Wizz Air выполняет прямые рейсы между Будапештом и Баку. «В планах много различных проектов, включая некоторые инвестиционные проекты, которые мы только что обсудили. Думаю, что мы неуклонно продвигаем наши стратегические отношения на более высокий уровень», - отметил Э.Мамедъяров, который также коснулся вопросов энергетической безопасности. Он сказал, что летом был торжественно открыт Трансанатолийский трубопровод, который будет поставлять природный газ из Азербайджана через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию в Италию. Министр подчеркнул, что уже подписано соглашение с Болгарией, и возможно строительство Трансионического трубопровода, проходящего через Балканы в северном направлении. Касательно Венгрии, между венгерской нефтегазовой компанией MOL (Magyar Olaj és Gázipari Részvénytársaság) и SOCAR ведутся переговоры относительно интерконнекторов, - проектов, которые поддерживают официальный Брюссель. Идея заключается в том, чтобы создать сеть интерконнекторов на Балканах– в Болгарии, Венгрии, Румынии и других странах, которые смогут получать дополнительные объемы природного газа.

Говоря о других направлениях сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, Э.Мамедъяров упомянул об инвестициях. Отметил, что данный момент ведутся переговоры об инвестициях EXIM банка Венгрии в проекты автомобильных дорог в Азербайджане. Поскольку Азербайджан становится связующим звеном между Востоком и Западом, Китаем и Европой, а также между Севером и Югом, и Югом и Западом, сеть автомагистралей играет важную роль. Министр подчеркнул, что недавно состоялось открытие железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс, следующего из Азербайджана через Грузию в Турцию, и соединяющего регион с Европой. Если учитывать объемы поставок товаров из Китая или Индии в Европу, то путь через Азербайджан является самым коротким. Например, поставки груза из индийского порта Мумбай, следующие в порты Балтийского моря обычно занимают 65 дней. «Мы сделали тест и выявили, что через Азербайджан, Грузию, Украину и далее в Европу, поставка грузов занимает всего две недели. То же самое касается грузов из Китая. Есть много возможностей, которые могут быть полезны для людей обеих стран», – сказал в заключение Э.Мамедъяров.