Министр здравоохранения принял в Шеки граждан из пяти районов - ФОТО

Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева, руководители центральных органов исполнительной власти проводят в регионах приемы граждан, предпринимают соответствующие меры по положительному решению их жалоб, заявлений и обращений по различным вопросам.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, 26 апреля министр здравоохранения Огтай Ширалиев в Шекинской центральной районной больнице принял жителей Шекинского, Балакенского, Загатальского, Огузского и Гахского районов.

В ходе приема министр выслушал обращения граждан, связанные с проблемами здоровья, трудоустройством и др. Вопросы, поднятые в обращениях были изучены с участием сотрудников соответствующих структур министерства. Некоторые обращения были решены на месте.

Обращения, не касающиеся полномочий министерства, были зарегистрированы для передачи в соответствующие структуры и взяты на контроль.

АЗЕРТАДЖ