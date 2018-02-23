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Министр юстиции принял граждан в Джоджуг Мерджанлы - ФОТО

23 Февраля, 2018 в 23:05 ~ 2 минуты на чтение 353
Министр юстиции принял граждан в Джоджуг Мерджанлы - ФОТО

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева об оказании государственными органами достойных услуг людям, заботливом и чутком отношении к обращениям граждан Министерство юстиции уделяет особое внимание приему граждан в регионах.

Согласно графику приема руководителями центральных органов исполнительной власти граждан в городах и районах, 23 февраля министр юстиции принял в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района граждан из Джебраильского, Физулинского и Бейляганского районов.

Во время приема был внимательно выслушан каждый гражданин, часть вопросов, поднятых в обращениях, решена прямо на месте, по другим вопросам даны соответствующие поручения ответственным работникам министерства, присутствовавшим на приеме.

Выразив удовлетворение созданием комфортных и благоприятных условий для приема жителей региона и рассмотрения их обращений, граждане поблагодарили Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу.

В ходе поездки также было проведено совещание с работниками юстиции и судьями региона, на котором отмечалась важность обеспечения прозрачности, гражданской удовлетворенности в деятельности органов юстиции и судов, более чуткого и заботливого отношения к гражданам.

В рамках поездки в село Джоджуг Мерджанлы министр юстиции и глава Исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов посетили воздвигнутый в память об апрельских шехидах мемориал, возложили к нему цветы.

Также состоялось ознакомление с широкой созидательной работой, проделанной за короткое время в соответствии с поручениями главы государства в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы, в том числе с современной инфраструктурой, новой мечетью и школой, были возложены цветы к установленному в учебном заведении бюсту великого лидера Гейдара Алиева, Министерство юстиции подарило школе компьютер. Кроме того, состоялась встреча с местными жителями , им были розданы подарки.

Жители отметили, что благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева село Джоджуг Мерджанлы после освобождения заново отстроено, обеспечено безопасное проживание людей, выразили признательность руководству страны.

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