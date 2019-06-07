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Министр юстиции Армении подал в отставку

Сегодня в 15:36 ~ 1 минута на чтение 127
Министр юстиции Армении подал в отставку

Министр юстиции Армении Артак Зейналян подал в отставку.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Я представил заявление об отставке с должности министра юстиции. Мандат министра в этот исторический для нашего народа период – очень ответственный шаг, который также  был направлен на возможность поэтапного решения правовых проблем, существовавших в период моей деятельности правозащитника.

Доволен этим шагом. Благодарю международных партнеров  и представителей гражданского общества за совместную работу», - написал Артак Закарян.

А.С., Э.Т.

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