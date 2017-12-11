1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Министр труда и соцзащиты населения прояснил вопрос о выплате надбавок к пенсиям

Сегодня в 14:20 ~ 2 минуты на чтение 296
Министр труда и соцзащиты населения прояснил вопрос о выплате надбавок к пенсиям

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов прояснил вопрос о выплате надбавок к пенсиям и индексации пенсий в соответствии с внесенными в 2017 году изменениям в Закон «О трудовых пенсиях».

«С 2017 года, согласно изменениям в Закон, перерасчет пенсии производится при приостановлении трудовой деятельности или после каждых 72 месяцев (6 лет) деятельности в случае, если гражданин Азербайджана, несмотря на пенсионное назначение, продолжает работать», - пояснил министр.

В настоящее время зафиксировано более 3,5 млн индивидуальных счетов пенсионеров.

«На каждом из этих счетов есть определенные суммы, собранные в результате отчисления 25% от размера зарплаты. Когда пенсионер завершает трудовую деятельность и выходит на пенсию, он использует эти собранные на индивидуальном счете средства, ему начисляется пенсия и счет обнуляется. Если же он продолжает работать, то на его счет опять идет 25% от размера зарплаты. Если спустя 6 лет он все же прекращает работу, то, по новым правилам, гражданин обращается к нам, и наши ответственные органы смотрят на объем накопленных средств, делят его на 72 месяца и полученную в результате сумму начисляют ему к пенсии», - отметил С.Муслимов.

Касаясь индексации пенсий за 2017 год, С.Муслимов сообщил следующее: «В январе 2018 года мы получим официальные данные Госкомстата об уровне темпов роста средней номинальной зарплаты по Азербайджану за 2017 год. И с учетом этого показателя будем индексировать полную сумму всех пенсий».

Лада Евграшина, Г.Р.

296

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net