Министр труда и соцзащиты населения прояснил вопрос о выплате надбавок к пенсиям

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов прояснил вопрос о выплате надбавок к пенсиям и индексации пенсий в соответствии с внесенными в 2017 году изменениям в Закон «О трудовых пенсиях».

«С 2017 года, согласно изменениям в Закон, перерасчет пенсии производится при приостановлении трудовой деятельности или после каждых 72 месяцев (6 лет) деятельности в случае, если гражданин Азербайджана, несмотря на пенсионное назначение, продолжает работать», - пояснил министр.

В настоящее время зафиксировано более 3,5 млн индивидуальных счетов пенсионеров.

«На каждом из этих счетов есть определенные суммы, собранные в результате отчисления 25% от размера зарплаты. Когда пенсионер завершает трудовую деятельность и выходит на пенсию, он использует эти собранные на индивидуальном счете средства, ему начисляется пенсия и счет обнуляется. Если же он продолжает работать, то на его счет опять идет 25% от размера зарплаты. Если спустя 6 лет он все же прекращает работу, то, по новым правилам, гражданин обращается к нам, и наши ответственные органы смотрят на объем накопленных средств, делят его на 72 месяца и полученную в результате сумму начисляют ему к пенсии», - отметил С.Муслимов.

Касаясь индексации пенсий за 2017 год, С.Муслимов сообщил следующее: «В январе 2018 года мы получим официальные данные Госкомстата об уровне темпов роста средней номинальной зарплаты по Азербайджану за 2017 год. И с учетом этого показателя будем индексировать полную сумму всех пенсий».

Лада Евграшина, Г.Р.