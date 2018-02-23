Министр труда и соцзащиты населения провел ряд встреч в Джидде

В рамках четвертой конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде глава азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Салим Муслимов провел ряд встреч.

Как говорится в пресс-релизе МТСЗН, С.Мусливов провел встречи с министром труда и социального развития Саудовской Аравии Али бин Насером Аль-Гафисом и министром трудовых ресурсов Индонезии Мухаммедом Ханифом Закири.

С.Муслимов на встрече с Али бин Насер аль-Гафисом подчеркнул активное сотрудничество Азербайджана и Саудовской Аравии в области труда и социальной защиты в рамках ОИС.

Али бин Насер Аль-Гафес выразил удовлетворение постоянно развивающимися отношениями между двумя странами и отметил, что они заинтересованы в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в области труда и социальной защиты.

Во время встречи с Мухаммедом Ханифом Закири С.Муслимов сообщил о возможности эффективного обмена опытом и знаниями в повышении навыков рабочей силы.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, проекты «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области труда и социальной защиты между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социального развития Саудовской Аравии» и «Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством трудовых ресурсов Индонезии».

В ходе встреч С.Муслимов пригласил Али бин Насера Аль-Гафеси и Мухаммеда Ханифа Закири посетить Азербайджан с рабочим визитом.

Лада Евграшина, Г.Р.