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Министр торговли Финляндии: Новейшие финские очистительные технологии как новая сфера сотрудничества с Азербайджаном – ФОТО

5 Июля, 2018 в 18:05 ~ 6 минут на чтение 334
Министр торговли Финляндии: Новейшие финские очистительные технологии как новая сфера сотрудничества с Азербайджаном – ФОТО

Министр внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен находится 5 июля в Баку в рамках своего первого визита в регион Южного Кавказа.

В четверг утром уже состоялась встреча финской делегации с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По случаю визита в Азербайджан Анне-Мари Виролайнен ответила на вопросы 1news.az касательно сотрудничества двух стран. Министр видит большие перспективы в сфере туризма, инфраструктуры и транспорта, а также новейших технологий по очистке почвы и воды.

- В чем основная цель вашего визита в Азербайджан? Какие вопросы сегодня на повестке дня сторон?

- Я нахожусь в Баку с намерением обсудить перспективы экономического сотрудничества между Финляндией и Азербайджаном, включая торговлю и инвестиции, а также налаживание бизнес связей в Азербайджане.

- Какие области коммерческого сотрудничества между Финляндией и Азербайджаном являются наиболее перспективными, на ваш взгляд? Есть ли у сторон намерения развивать их?

- Мы приветствуем позитивные сдвиги в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Переговоры по новому базовому соглашению о партнерстве и сотрудничества очень важны, и позволяют нам в качестве государства-члена ЕС развивать дальнейшую двустороннюю торговлю.

ЕС в целом является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Азербайджана. Мы считаем, что есть большой потенциал в развитии сотрудничества в таких областях, как туризм, инфраструктура и транспорт. Азербайджан играет ведущую роль в развитии транспортной инфраструктуры в регионе, и мы с большим интересом следим за развитием событий.

- Финляндия - страна с большими экспортными возможностями. Один из основных экспортных товаров – это оборудование для электростанций в Азербайджане, который в свою очередь экспортирует в основном сельскохозяйственную продукцию. В каких направлениях могут быть расширены экспортные возможности в обоих направлениях?

- Финляндия может служить примером того, как страна, экспортировавшая в основном сырье, может превратиться в мирового производителя высокотехнологичной продукции. В течение длительного периода времени нашими основными экспортными статьями была довольно простая лесная продукция и целлюлоза. Экспортировали мы и сельскохозяйственные продукты. Насколько мне известно, в магазинах Баку можно найти такие молочные продукты финского производства как масло Valio и сыр Oltermanni.

В Финляндии мы считаем, что истинное богатство нации заключается в его людях. Именно поэтому мы вкладывали значительные финансовые средства в образование.

К примеру, несмотря на то, что финская компания Neste является крупнейшим в мире производителем биотоплива, в нашей почве нет ни одной капли масла. Компания может превратить бытовые отходы в дизельное топливо, а использованное кулинарное масло из ресторанов – в керосин, который впоследствии будет применен в авиации на межконтинентальных рейсах.

Этого невозможно было бы достичь без значительных инвестиций в исследования и разработки: расходы на это направление в Финляндии составляют порядка 3% ВВП.

Потому мы считаем важным объединять усилия, налаживать связи с бизнес-сферой и максимально эффективно использовать возможности, связанные с диджитализацией. Мы фокусируемся на содействии росту, увеличению числа рабочих мест и производительности за счет обновления и диверсификации экономики.

- Как выглядит тенденция в сфере товарооборота между Азербайджаном и Финляндией за последние 10 лет? Каковы ваши ожидания в этой области?

- В торговых отношениях между нашими странами присутствует большой неиспользованный потенциал. Общий объем товарооборота в течение последних 10 лет составлял в среднем 42 млн. евро. Однако в прошлом году эта цифра составила всего 13,5 млн. евро.

Вместе мы могли бы добиться намного большего во многих секторах. Помимо производства, строительной и бумажной промышленности интерес представляют такие сферы как энерго-эффективность, технологии по очистке, образование, биотехнологии, биоэкономика и диджитализация.

- Видите ли вы перспективы для сотрудничества с Азербайджаном в области применения финских технологий по очистке почвы и воды, учитывая давнее развитие в Азербайджане нефтяной промышленности, которая неминуемо влечет загрязнение экологии?

- Сектор финских очистительных технологий основан на эффективных и конкурентоспособных рыночных решениях. Наши сильные стороны включают в себя энергоэффективность, возобновляемую энергию и биотопливо, такие концепции как «умные электросети», «умный город» и «умные услуги».

У нас имеется широкий спектр продукции и большое число компаний, работающих в секторе очистительных технологий. Финская экономика открыта к сотрудничеству и обмену опытом. Мы с интересом следим за процессом постепенной диверсификации азербайджанской экономики и тех возможностей, которые она приносит.

Интересным фактом может послужить то, что около 100 лет назад в Баку существовала относительно крупная финская община, которая была занята в нефтяном секторе. Таким образом, история нашего сотрудничества с Азербайджаном имеет глубокие корни.

Финский и азербайджанский народы имеют и общую историю, так как когда-то мы были частью одной империи. Я бы хотела воспользоваться возможностью, чтобы сердечно поздравить азербайджанский народ со столетием Азербайджанской Демократической Республики.

- Финляндия участвует в проекте ЕС по мониторингу окружающей среды в Азербайджане. Учитывая то, что Финляндия является хорошим примером страны с чистой экологией, считаете ли вы эко-сферу хорошей возможностью расширить финско-азербайджанские отношения?

- Финляндия рада возможности принять участие в первом Твиннинг-проекте с Азербайджаном по модернизации национальных систем мониторинга окружающей среды Азербайджана на основе лучших практик Евросоюза.

Общая цель проекта – улучшить экологические показатели Азербайджана путем укрепления систем экологического мониторинга и потенциала Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Работа со всеми вовлеченными в проект сторонами была эффективной. Мы надеемся, что этот проект станет отправной точкой для долгосрочного сотрудничества в различных областях.

Основной принцип Твиннинг-проектов заключается в совместной работе профильных специалистов со стороны ЕС и со стороны страны-бенефициара для достижения согласованных результатов. Твиннинг – это не просто советы и помощь, это партнерство. Со своей стороны мы можем предложить самые передовые методы, но Азербайджан вправе реализовать их на практике в наиболее подходящем для страны формате. 

Елена Остапенко

Прочесть интервью в оригинале можно в рубрике News Hub:

Trade Minister of Finland: CleanTech Sector as new perspective for boosting cooperation with Azerbaijan

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