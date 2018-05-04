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Министр покинул пост главы Наблюдательного совета «Сумгайыта»

Сегодня в 16:15 ~ 1 минута на чтение 154
Министр покинул пост главы Наблюдательного совета «Сумгайыта»

Прошло заседание Наблюдательного совета «Сумгайыта».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, на заседании приняли участие члены Совета Мухтар Бабаев, Вагиф Омаров, Гаджи Салаев, Теймур Самедов, Тельман Салахов, Абдулла Мамедов, а также президент клуба Риад Рафиев. 

В связи с назначением Мухтара Бабаева новым министром экологии и природных ресурсов, он попросил членов совета освободить его от занимаемой должности. Его обращение было принято. Мухтара Бабаева поблагодарили за 8 лет плодотворной работы в «Сумгайыте». 

Теймур Максутов

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