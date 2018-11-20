Министр образования уволил директора бакинской школы, в которой трагически погиб школьник

Приказом министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова уволен директор бакинской средней школы №123 Вели Гусейнли.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства образования АР, это решение принято по результатам проверки, проведенной в школе специальной комиссией.

Кроме того, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кенуль Джалиловой сделан строгий выговор с последним предупреждением.

Напомним, что 21 февраля во время игры в футбол на школьном стадионе одноклассники по неосторожности нанесли травму ученику 11Б класса Илькину Мехман оглу Лятифову.

С помощью одноклассников он был доставлен в медпункт школы, где подтвердили критическое состояние учащегося и вызвали «скорую помощь». Школьник был доставлен в городскую клиническую больницу №3, ему был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».

15 марта Илькин Лятифов скончался.

Два его одноклассника как подозреваемые взяты под полицейский надзор, по факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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