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Министр образования Швейцарии посетит Азербайджан

1 Октября, 2018 в 22:36 ~ 1 минута на чтение 344
Министр образования Швейцарии посетит Азербайджан

29-30 октября Азербайджан посетит представительская делегация образовательной системы Швейцарии под руководством министра образования, исследований и инноваций страны Мауро Дель Амброджио.

Как сообщили в пресс-службе Азербайджана в Швейцарии, согласие об этом было достигнуто в рамках встречи посла Азербайджана Ханым Ибрагимовой с министром Мауро Дель Амброджио.

Во время визита планируется проведение переговоров по расширению сотрудничества между странами в сфере образования.

Также будут обсуждены возможности исследования швейцарского опыты в сфере системы профессионального образования.

Р.Д.

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