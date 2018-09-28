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Министр образования принял граждан в городе Гянджа

Сегодня в 18:16 ~ 1 минута на чтение 353
Министр образования принял граждан в городе Гянджа

28 сентября министр образования Джейхун Байрамов  в Гянджинском государственном университете  принял граждан Гейгельского, Самухского, Дашкесанского, Геранбойского районов, городов Нафталан и Гянджа.

Перед приемом министр образования Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтил его память.

В приеме, проведенном в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в городах и районах в сентябре 2018 года, также приняли участие вынужденные переселенцы, временно размещенные в этих районах.

В основном граждане обращались по вопросам приема учителей на работу или смены места работы – перехода из одной школы в другую или переезда из одного района в другой; восстановления на работе, признания документов об образовании, перевода студентов из одного высшего учебного заведения в другое и др.

В ходе приема были заслушаны обращения граждан, большинство вопросов нашло решение на месте. По ряду обращений были даны поручения соответствующим структурам министерства.

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