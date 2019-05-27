Министр образования посетил гимназию-интернат с интегрированным обучением - ФОТО

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов посетил гимназию-интернат с интегрированным обучением в городе Говлар Товузского района.
Ознакомившись с условиями обучения и проживания учащихся в учебном заведении, министр посетил классные комнаты, пообщался с детьми, поинтересовался их успеваемостью.
Было отмечено, что гимназия является учебным заведением, созданным для организации обучения детей из малообеспеченных семей, со сложными условиями проживания.
Учебное заведение функционирует с 1961 года.
В настоящее время в гимназии обучаются 779 учеников, 102 из них остаются там на ночь.
Обучением детей занимается педагогический коллектив, состоящий из 148 человек.
Отмечалось, что учебное заведение капитально отремонтировано Министерством образования в 2016-2018 годах.
За последние пять лет 53 выпускника гимназии были приняты в высшие учебные заведения и 15 - в среднеспециальные учебные заведения.
В заключение было сделано фото на память с преподавателями и учащимися гимназии.
Сабина Эсетова