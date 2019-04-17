Министр образования обратился к директорам школ: «Знайте каждого своего ученика»

16 апреля министр образования Джейхун Байрамов встретился с руководителями учебных заведений, расположенных в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобразования, на встрече министр дал поручения, связанные с изучением в средних учебных заведениях состояния организации работы с учащимися, обеспечения в школе безопасной и здоровой морально-психологической атмосферы, отношений школа-семья, школа-учитель-ученик-родитель, случаев насилия в отношении учителей или учащихся и в целом с усовершенствованием проводимой в этом направлении работы.

Наряду с этим, классным руководителям, предметным педагогам, психологам поручено определить чувствительных учащихся, подготовить о них расширенную информацию и представить ее руководству школы.

Кроме того, было отмечено, что подготавливаются предложения по усовершенствованию деятельности школьно-родительских комитетов с тем, чтобы они тесно участвовали в учебно-воспитательном процессе и управлении в школе, а также привлечению представителей общественности и экспертов по образованию к работе по просвещению, информированию и мониторингу сферы образования.

Министр образования также сообщил о значительном расширении масштабов проекта Məktəblinin dostu» («Друг школьника») в ближайшие месяцы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.