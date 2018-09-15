Министр образования Азербайджана поздравил учащихся с Днем знаний

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил педагогов, школьников, студентов и их родителей с Днем знаний.

В своем поздравлении министр отметил, что любые успешные шаги в сфере образования ведут к повышению качества жизни и процветанию нации.

«ЮНЕСКО объявило XXI век – «Веком образования». Образование формирует личность, служит ее социализации и созданию профессиональной компетенции», - подчеркнул министр.

В своем поздравлении министр также отметил, что, отмечая каждый год День знаний, мы демонстрируем ту важность, которую придаем образованию.

«Этот праздник особенно значим для детей, которые стали школьниками, и учеников, которые стали студентами.

День знаний также прекрасное время для педагогов, учащихся и студентов, чтобы начать строить планы, расставлять приоритеты, определять цели и задачи»,- подчеркивает Дж.Байрамов в своем поздравлении.

Министр пожелал всем, кто работает в сфере образования, много энергии и успехов.

«Поздравляю вас с Днем знаний, который является символом науки, развития и прогресса, и желаю вам всяческих успехов!» - подытожил Дж.Байрамов в своем поздравлении.

Талыб Бархудаев, Э.Т.